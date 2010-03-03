Механизм формирования файлов MS Word из 1С

http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=95

Конфигурация «1С:Аренда и управление недвижимостью 8» (тиражное решение). Платформа 1С:Предприятие 8.1.

В Microsoft Word пользователем создается шаблон-документа (например, договор на аренду), шаблон по определенным правилам размечается - вносятся тэги разметки (например, наименование клиента), документ загружается в 1С к определенному типу документов системы. Далее в нужном документе 1С, после его заполнения, можно автоматически получить заполненный шаблон документа в формате Microsoft Word с подставленными данными по тэгам разметки.

Разработано в рамках типового решения по программе «1С:Совместно» по конфигурации «1С:Аренда и управление недвижимостью» представленной по ссылке.