Бизнес-процесс ведения сделки по недвижимости

http://www.weblancer.net/projects/141189.html

Разработано в программе «1С:Предприятие - Работа с файлами» с использованием механизма бизнес-процессов.

Схема иллюстрирует в графическом виде бизнес-процесс ведения сделки по купли-продажи недвижимости.

Разработано в рамках проекта «Разработать модель бизнес процессов» представленного по ссылке.