Бизнес-процесс ведения сделки по недвижимости
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Добавлена1479 просмотров
14 лет назад
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http://www.weblancer.net/projects/141189.html
Разработано в программе «1С:Предприятие - Работа с файлами» с использованием механизма бизнес-процессов.
Схема иллюстрирует в графическом виде бизнес-процесс ведения сделки по купли-продажи недвижимости.
Разработано в рамках проекта «Разработать модель бизнес процессов» представленного по ссылке.