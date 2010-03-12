Программа для проверки и уничтожения вируса NetBus

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
245 просмотров
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Средства разработки: Delphi 6.0.

Из раннего школьного творчества - простейшая программа для поиска и удаления с компьютера вируса NetBus.

Приобрести программу можно по ссылке.