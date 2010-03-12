Программа Крестики-Нолики v1.0 и исходники

http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=49792

Средства разработки: Delphi 6.0.

Из раннего школьного творчества - программа для игры в крестики-нолики с копьютером, вдвоем на одном компьютере и по сети (со встроенным чатом). На скриншоте проиллюстрирован пример игры по сети - слева один игрок и справа другой.

Приобрести программу с исходным кодом можно по ссылке.