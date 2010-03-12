Программа Крестики-Нолики v1.0 и исходники
Прикладное ПО
Добавлена346 просмотров
14 лет назад
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Средства разработки: Delphi 6.0.
Из раннего школьного творчества - программа для игры в крестики-нолики с копьютером, вдвоем на одном компьютере и по сети (со встроенным чатом). На скриншоте проиллюстрирован пример игры по сети - слева один игрок и справа другой.
Приобрести программу с исходным кодом можно по ссылке.