Обработка «Печать почтовых бланков»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.weblancer.net/projects/172478.html
Конфигурация «1С:Управление Торговлей» ред.10.3. Платформа 1С:Предприятие 8.1 (8.2).
Обработка «Печать почтовых бланков» позволяет по выбранным в список документам «Заказ покупателя» сформировать и автоматически заполнить пять почтовых бланков:
1. Бандероль с объявленной ценностью (Ф7, Ф107, Ф113 лицевая и обратная стороны);
2. Посылка с объявленной ценностью (Ф7, Ф107, Ф113 лицевая и обратная стороны);
3. Бандероль без объявленной ценности (Ф7 и Ф107);
4. Бандероль 1 Класса (Ф7, Ф107, Ф113 лицевая и обратная стороны);
5. Международный мелкий пакет.
Разработано в рамках проекта «Обработка для 1С:Предприятие: печать почт.бланков» представленного по ссылке.
Приобрести конфигурацию можно по ссылке http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=931780