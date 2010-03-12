https://www.weblancer.net/projects/172478.html

Конфигурация «1С:Управление Торговлей» ред.10.3. Платформа 1С:Предприятие 8.1 (8.2).

Обработка «Печать почтовых бланков» позволяет по выбранным в список документам «Заказ покупателя» сформировать и автоматически заполнить пять почтовых бланков:

1. Бандероль с объявленной ценностью (Ф7, Ф107, Ф113 лицевая и обратная стороны);

2. Посылка с объявленной ценностью (Ф7, Ф107, Ф113 лицевая и обратная стороны);

3. Бандероль без объявленной ценности (Ф7 и Ф107);

4. Бандероль 1 Класса (Ф7, Ф107, Ф113 лицевая и обратная стороны);

5. Международный мелкий пакет.

Разработано в рамках проекта «Обработка для 1С:Предприятие: печать почт.бланков» представленного по ссылке.

Приобрести конфигурацию можно по ссылке http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=931780