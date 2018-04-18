Разработка чат-ботов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кейсов очень много. Сейчас я просто сориентирую вас по ценам:
t.me/winalitebot - 5 000 Р
t.me/Grillbar163bot - 20 000 Р
t.me/BTC_CHANGE_BOT - 75 000Р
Цена разработки зависит от тз. Но опираясь на вышеперечисленные проекты и их стоимость, вы можете примерно представить стоимость разработки бота для вашего проекта.