Разработка чат-ботов

Кейсов очень много. Сейчас я просто сориентирую вас по ценам:

t.me/winalitebot - 5 000 Р

t.me/Grillbar163bot - 20 000 Р

t.me/BTC_CHANGE_BOT - 75 000Р

Цена разработки зависит от тз. Но опираясь на вышеперечисленные проекты и их стоимость, вы можете примерно представить стоимость разработки бота для вашего проекта.