Кейсы по чат-ботам

Занимаюсь разработкой чат-ботов. Пишу на питоне и PHP. Цены низкие, кейсы есть. Делаю ботов любой сложности (от обычных информационных до ботов на блокчейне)

@superchangertestbot

@designinstabot

@GRL_bot

@Grillbot

@aistdetibot (не доделан)

@test_tikBot

@bifmax_bot

@2GisParser

@Grillbar163bot

@Ufms78Bot

Некоторые сейчас не работают, так как стоят на российских хостингах, а, как вы наверняка слышали, Роскомнадзор по ошибке заблокировал очень много ресурсов. Сейчас переставляем все на европейские сервера

Связь со мной: @Demgrate (Telegram) Vk.com/majoorin +79052479858 (WA/Viber)