Stickr-расширение для Internet Explorer
Stickr
Плагин для Internet Explorer-а, позволяющий пользоваться сервисом комментирования веб-страниц.
На снимке - стандартная панель Internet Explorer-а с новой кнопкой и появившийся на странице стикер.
Расширение Internet Explorer, позволяющее комментировать веб-страницы.
По нажатию кнопки на текущую страницу загружается специальный Javascript,
связанный с центральным сервером Stickr, который загружает и показывает личный
профиль, а также все оставленные на странице комментарии (стикеры).
Основная особенность - правильная работа с безопасностью Internet Explorer (Cookies и
доверенные сайты). В настоящее время ведутся работы по проектированию
второй версии Stickr, дополняющей первую несколькими важными нововведениями.
Стоимость разработки - 50$