Stickr-расширение для Internet Explorer

http://stickr.com

Stickr

Плагин для Internet Explorer-а, позволяющий пользоваться сервисом комментирования веб-страниц.

На снимке - стандартная панель Internet Explorer-а с новой кнопкой и появившийся на странице стикер.

Расширение Internet Explorer, позволяющее комментировать веб-страницы.

По нажатию кнопки на текущую страницу загружается специальный Javascript,

связанный с центральным сервером Stickr, который загружает и показывает личный

профиль, а также все оставленные на странице комментарии (стикеры).

Основная особенность - правильная работа с безопасностью Internet Explorer (Cookies и

доверенные сайты). В настоящее время ведутся работы по проектированию

второй версии Stickr, дополняющей первую несколькими важными нововведениями.

Стоимость разработки - 50$