<b>ТРАФИК & ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ</b>

Добавлена
8 лет назад
130 просмотров
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ТРАФИК & ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

- Настройка Таргетинга в VK.com

- Настройка Таргетинга в FACEBOOK

- Настройка Таргетинга в MyTarget-mail.ru

- Создание продающих сайтов с высокой конверсией

- Генерация ваших заявок на товары или услуги

- Лидогенерация

Схема работы

- Обсуждение стратегии

- Предоплата

- Процесс разработки проекта

- Запуск проекта, доводка и оптимизация

- Составление акта учета полученных результатов