<b>ТРАФИК & ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ</b>

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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ТРАФИК & ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
- Настройка Таргетинга в VK.com
- Настройка Таргетинга в FACEBOOK
- Настройка Таргетинга в MyTarget-mail.ru
- Создание продающих сайтов с высокой конверсией
- Генерация ваших заявок на товары или услуги
- Лидогенерация
Схема работы
- Обсуждение стратегии
- Предоплата
- Процесс разработки проекта
- Запуск проекта, доводка и оптимизация
- Составление акта учета полученных результатов