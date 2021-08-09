E-commerce Shopify Dropshipping

Клиент занимался дропшиппингом. Пробовал настраивать рекламу самостоятельно но у него не было результатов. Ниша электронной коммерции, продвижение одного товара (супер клей - жидкая сварка). Клиент проводил аналитику товара, прежде чем выбрать его для продажи. Задача была качественно настроить рекламу, чтобы появились продажи и объяснить принцип работы с таргетом.

Когда я приступил к проекту сайт был уже готов, был установлен пиксель, расставлены события на сайте и был один креатив. Я посоветовал внести некоторые изменения на сайте, так как я имею опыт создания продающего product page.

Также я предложил сделать дополнительные креативы, чтобы протестировать их и выбрать лучший. Креативом было видео. И так как это дропшиппинг проект, самого товара у клиента на руках не было, и все материалы для создания новых креативов мне пришлось искать в интернете. Но тем не менее я сделал еще 2 видео, для полноценной работы.

Тем временем я также проработал коммуникационную стратегию. Продумал гипотезы и прописал несколько портретов целевой аудитории. Также написал релевантные оферы для каждой из них.

Так как данных у клиента не было, работу пришлось начинать с Acquisition компаний, с привлечения холодного трафика. Все Acquisition компании были запущены в СВО. За месяц работы я протестировал больше 20 гипотез целевой аудитории.

Ретаргетинг был запущен, после того как набралось подходящее количество данных. Customer journey был классическим, для e-com проектов. Я выделил нужные сегменты аудитории и прописал каждому из них релевантные оферы.

KPI клиента был ROAS 2,22. Бюджет на рекламу составлял $2000 в месяц. Я успешно реализовал $2287 за месяц работы и смог добиться ROAS 2,52, что принесло клиенту доход $5763.

К сожалению из-за долгой доставки товара, клиенту начали приходить много жалоб и проект пришлось закрыть. Но он остался довольный полученным результатам и был очень благодарен мне за это. К тому же наблюдая за ходом моей работы и спрашивая меня интересующие его вопросы, он стал лучше понимать, как нужно работать с таргетированной рекламой, и сейчас он самостоятельно ведет свой новый интернет магазин.