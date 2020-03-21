Медиаплан для салона красоты

Добавлена
4 года назад
98 просмотров
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Презентация бренда в соцсетях instagram+vk

Работы над проектом:

◾ разработка логотипа и фирменного стиля для салона красоты

◾ отрисовка баннера – презентации услуг салона для входной группы

◾ отрисовка медиаплана в едином стиле pazzle инстаграм

◾ формирование контент-плана, описывающего услуги и потребности ЦА

◾ создание сообществ в соцсетях, 

◾ кросспостинг согласно медиаплану с предварительным еженедельным согласованием дизайна постов и контента.