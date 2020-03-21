Медиаплан для салона красоты

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Презентация бренда в соцсетях instagram+vk
Работы над проектом:
◾ разработка логотипа и фирменного стиля для салона красоты
◾ отрисовка баннера – презентации услуг салона для входной группы
◾ отрисовка медиаплана в едином стиле pazzle инстаграм
◾ формирование контент-плана, описывающего услуги и потребности ЦА
◾ создание сообществ в соцсетях,
◾ кросспостинг согласно медиаплану с предварительным еженедельным согласованием дизайна постов и контента.