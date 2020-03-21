Новогодний online-квест vkontakte.

Уникальный online-квест для мебельного торгового комплекса

Работы над проектом:

◾ презентация квеста, отрисовка персонажа,

◾ создание сюжета квеста, заданий-этапов, карты торгового центра

◾ интеграция спонсоров-арендаторов в сюжет квеста (действия квеста разворачиваются в заданных торговых павильонах)

◾ создание подписки, собирающей участников квеста для дальнейших рассылок vkontakte

◾ привлечение участников квеста в подписку на другие соцсети бренда,

◾ учет участников квеста, публикация заданий, принятие ответов, подсчет игровых баллов и вручение призов