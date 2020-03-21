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Новогодний online-квест vkontakte.
Уникальный online-квест для мебельного торгового комплекса
Работы над проектом:
◾ презентация квеста, отрисовка персонажа,
◾ создание сюжета квеста, заданий-этапов, карты торгового центра
◾ интеграция спонсоров-арендаторов в сюжет квеста (действия квеста разворачиваются в заданных торговых павильонах)
◾ создание подписки, собирающей участников квеста для дальнейших рассылок vkontakte
◾ привлечение участников квеста в подписку на другие соцсети бренда,
◾ учет участников квеста, публикация заданий, принятие ответов, подсчет игровых баллов и вручение призов