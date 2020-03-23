ЖИВОЙ SMM !

Прозрачный честный подход с прямым обсуждением проблем и методов решений.

Могу сотрудничать по договору с юр.лицом.

Есть сайт с портфолио и результатами работы – достигнутыми коэффициентами smm-1.ru/category/portfolio

Ключевые преимущества

- Большое наработанное портфолио.

- Успешные результаты таргетинга с большими и маленькими бюджетами.

- Уникальные разработки в контенте и медаипланировании (квесты, анимация).

- Отработанная и проверенная на опыте стратегия продвижения аккаунта с нуля (гивы, сотрудничество с блогерами, таргетинг).

- Грамотность и строгое соответствие текстов стилю и тематике (опыт работы контент-менеджером более 5 лет).

- Настройка рекламных кампаний замкнутого цикла: от анализа ЦА до LP и квиз-сайтов.

Примерные расценки на мои услуги:

- Таргетинг (fb+inst+vk 15 000 руб., fb+inst 10 000 руб / мес)

- SMM ведение соцсетей (10 000-15 000 руб. /мес)

- работа с блогерами и гивами, включая рекламный бюджет (10 000 руб /мес)

- Создание лэндинга для таргетинга 15 000 руб.

Сколько стоит работа в комплексе по продвижению и ведению аккаунта "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"?

Для успешного старта и получения реальных результатов (в продажах услуг, товаров) советую рассчитывать бюджет

от 25 000руб./мес

(30 постов в месяц, рекламный бюджет, работа с блогерами, отзывами, участие в спонсорских гивах, таргетинг – методы продвижения чередуются и выбираются, исходя из сферы деятельности и целевой аудитории).

+ Возможно также усиление и использование нескольких инструментов продвижения совместно.

+ Помогу доработать оптимизировать все имеющиеся ресурсы и настроить любую рекламу (контекст, таргетинг, сео).