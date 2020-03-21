Позиционирование бренда в соцсетях- стир.порошок
Добавлена69 просмотров
4 года назад
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Позиционирование бренда в соцсетях facebook+instagram+vk+ok
Работы над проектом:
◾ отрисовка медиаплана в едином стиле pazzle инстаграм,
◾ формирование контент-плана, повышающего вовлеченность,
◾ анализ интересов целевой аудитории и эффективная кластеризация постинга,
◾ создание сообществ в соцсетях,
◾ кросспостинг согласно медиаплану с предварительным еженедельным согласованием дизайна постов и контента,
◾ проработка стратегии маркетинга замкнутого цикла и рекомендации по доработке имеющихся ресурсов.
◾ формирование отчетности по ключевым показателям.