Таргетированная реклама для Мебельного ТЦ. Тверь.
Добавлена83 просмотра
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Таргетированная реклама для Мебельного ТЦ. Тверь.facebook+instagram
Работы над проектом:
◾ сбор целевой аудитории по заданным параметрам для ретаргетинга,
◾ формирование рекламного объявления (видео),
◾ настройка параметров рекламной кампании,
◾ регулировка ставок рекламной кампании
◾ предоставление детального отчета