Таргетированная реклама для Мебельного ТЦ.

Добавлена
4 года назад
64 просмотра
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Таргетированная реклама для Мебельного ТЦ. Ярославль.facebook+instagram

Работы над проектом:

◾ сбор целевой аудитории по заданным параметрам для ретаргетинга,

◾ формирование рекламного объявления (видео),

◾ настройка параметров рекламной кампании,

◾ регулировка ставок рекламной кампании

◾ предоставление детального отчета