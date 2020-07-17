Настрйка таргета ВК - подписчики в группу

Группа была создана с нуля, поэтому первых подписчиков было получить сложно, чем обычно, подписчики были дорогими около 80р. потому что люди не охотно вступают в группы, где нет подписчиков.

Работал с этим проектом около 3ех месяцев. Целевая аудитория: бухгалтера, предприниматели, владельцы бизнесаГлавная цель - собрать подписчиков в группу и получение через группу заявок на услуги.

Аудитории. Парсили из групп:

- Группы по помощи в регистрации ИП/ООО, активные- группы по бухгалтерии и по налогом, активные- группы сервисов и приложении для бизнеса и бухгалтерии, 1с, различные CRM системы- группы бизнес-тренингов и в целом по теме бизнеса...

- интересы связанные с бизнесом и финансом

- должности - директор, бухгалтер, финансист и тд

Креативов запускали около 20шт в итоге. В ленту, в сторис, тизеры, универсальная запись, запись с кнопкой.

Хуже всего сработали конечно же интересы...Должности сразу работать начали неплохо, но скорее всего произошло выгорание и цена подписчика сильна росла , стр начал падать. В приципе таких должностей не так много и оказалось.

Лучше всего сработала аудитория бухгалтеров и подписчики активные с пабликов связанных с налогами. Подписчик выходил в 10-15рублей

По остальным в целом стабильно 20-25

ПО мере роста группы удалось достичь средней цены 1ого подписчика в 9-11 рублей. Но стоит учитывать что аудитории не так много, и она быстро выгорает, поэтому после спада до 9р шел подъем д 20-30р. Приходилось искать новые аудитории по пабликам.

Всего потрачено 83 000р

Привлечено около 7000 подписчиков

Средний CTR - 1,1%

Работу продолжаем, тестируя новые фишки ВК типа авто расширения аудитории и т.д

Лучший креатив прикладываю.