Продвижение магазина одежды в инстаграме.
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Кейс «Продвижение шоу-рума и интернет-магазина женской одежды в Instagram»
Проект: https://www.instagram.com/noname.hohame
Работаем чуть больше года, начинали с 1к подписчиков.
Основные продажи через профиль инстаграм, а так же через шоу-рум в Москве.
Задача:
-Привлечение ЦА в профиль @noname.hohame
-Увеличение онлайн продаж
Определение целевой аудитории: Девушка 21-35 лет, ГЕО - Россия, говорит на русском языке. Интересы: мода, красота, одежда, йога, творчество, путешествия. Кроме интересов тестировали:
- Поведенческие факторы (регулярно путешествующие и вовлеченный покупатели)
- Ретаргет
- Лукалайк аудитории
- продвигали публикации через приложение (тестировали разные публикации - продающие, вовлекающие, развлекающие)
- тестировали цели трафик и охват
- проверяли разные аудитории - базы ретаргетинга, широкие, узконаправленные
Всего кликов с таргета - 51 514
Всего потрачено 144 106,01 p
С таргета пришло примерно 16 000 подписчиков
Работу продолжаем , постоянно тестируем новые аудитории и креативы, продвигаем регулярно публикации в инстаграм, переодически запускаем конкурсы. Скриншоты прилагаются.