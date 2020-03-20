Продвижение магазина одежды в инстаграме.

Кейс «Продвижение шоу-рума и интернет-магазина женской одежды в Instagram»

Проект: https://www.instagram.com/noname.hohame

Работаем чуть больше года, начинали с 1к подписчиков.

Основные продажи через профиль инстаграм, а так же через шоу-рум в Москве.

Задача:

-Привлечение ЦА в профиль @noname.hohame

-Увеличение онлайн продаж

Определение целевой аудитории: Девушка 21-35 лет, ГЕО - Россия, говорит на русском языке. Интересы: мода, красота, одежда, йога, творчество, путешествия. Кроме интересов тестировали:

Поведенческие факторы (регулярно путешествующие и вовлеченный покупатели)

Ретаргет

Лукалайк аудитории

Также тестировали определенные города России и тестировали страны - Беларусь, Украина. Отдельно запускались компании - Минск, Киев, Москва. Для каждой аудитории были подготовлены соответствующие креативы. Так же использовали в работе динамические креативы.

продвигали публикации через приложение (тестировали разные публикации - продающие, вовлекающие, развлекающие)

тестировали цели трафик и охват

проверяли разные аудитории - базы ретаргетинга, широкие, узконаправленные

Средняя цена клика - 2.8 р

Всего кликов с таргета - 51 514

Всего потрачено 144 106,01 p

С таргета пришло примерно 16 000 подписчиков

Работу продолжаем , постоянно тестируем новые аудитории и креативы, продвигаем регулярно публикации в инстаграм, переодически запускаем конкурсы. Скриншоты прилагаются.