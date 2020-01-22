Привлечение лидов в FB/инстаграм - недвижимость

Проект: https://yesastana.ru/

Апарт-отель YE’S Astana – многофункциональный комплекс апартаментов, возводимый центре столицы КазахстанаПродвижение: реклама в Инстаграме и Фейсбуке. Ведение сообществ.Рекламный бюджет: до 700$ в первый месяцИтоги: Получено было через рекламу фб и инстаграм 400 лидов. Стоимость одного лида — 1.7$Эти результаты получены за первый месяц работы, далее в планах расширение РК на другие города, увеличение бюджета.

Аудитория:Любая рекламная кампания начинается с поиска верной аудитории. Мы использовали как очевидные аудитории вроде групп по интересам(недвижимость, инвестиции в недвижимость и тд), так и тестировали рекламу по "Богатой" аудитории (рестораны, автомобили, отели, часто путешествующие и тд), так же на сайт был установлен пиксель и запущены лукалайк аудитории и аудитории ретаргета. Лучше всего отработали интересы связанные с недвижимостью и лукалайк аудитория.

Благодаря постоянному анализу мы направляем бюджет только на те кампании, которые приносят больше всего заявок, и добиваемся минимальной стоимости взаимодействия.Баннеры: Были протестированы разные креативы, как карусель из фото, так и видео, ниже прикладываю примеры креативов, скриншоты статистики.