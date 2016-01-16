Продвижение в соцсетях

SMS–маркетинг – это новый,но прогрессирующий вид маркетинга, который за короткое время не только освоен и внедрен ведущими компаниями, но и показал свою высокую продуктивность. Вы работаете с широкой аудиторией, у которой свои интересы и предпочтения, но есть то, что их объединяет, конверсия открытия такого сообщения очень большая. А это значит, что ваш призыв будет прочитан, и если все сделано правильно, то клиент перейдет к следующему действию

Проводим полное исследование компании, направления и целевой аудитории. Анализируем полученную или собираем новую базу номеров, распределяем на группы по основным признакам. Разрабатываем стратегию поэтапной рассылки. Дополнительно разрабатываем бонусную программу для сбора номеров клиента. Создаем динамическое имя отправителя и уникальный текст SMS. Быстро проводим рассылку в режиме реального времени или настраиваем таймеры на будущее. Запускайте рассылку и начинайте смотреть на реальные показатели.