Привлечение клиентов при помощи Adwords и Директ

Контекстная реклама считается одним из самых эффективных методов привлечения покупателей на сайт. Тут представлена прозрачная система, где вы будете видеть не только количество клиентов, которые обратились к вам на сайт или позвонили, но и сможете отследить ежедневное количество кликов по рекламе и использование средств. У нас вы получите разработанную стратегию именно под вашу нишу, что будет проявляться в особенностях создания рекламных групп и объявлений. Внедряем все нужные инструменты для рекламной кампании и её аналитики: GoogleAdwords и GoogleAnalytics, Яндекс Директ и Яндекс Метрика, Бегун. Чтобы ваша реклама была максимально кликабельная, создаем эффективные объявления и проводим анализ ее показателей. После чего вы получите максимальные показатели CTR После всей настройки анализируем поведение потенциальных клиентов на сайте и вносим коррективы в стратегию и тактику рекламной кампании. На выходе вы получаете «горячих» клиентов, которые искали именно ваш товар или услугу. Формируем отчет.