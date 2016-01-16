Привлечение клиентов при помощи Adwords и Директ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Контекстная реклама считается одним из самых эффективных методов привлечения покупателей на сайт. Тут представлена прозрачная система, где вы будете видеть не только количество клиентов, которые обратились к вам на сайт или позвонили, но и сможете отследить ежедневное количество кликов по рекламе и использование средств. У нас вы получите разработанную стратегию именно под вашу нишу, что будет проявляться в особенностях создания рекламных групп и объявлений. Внедряем все нужные инструменты для рекламной кампании и её аналитики: GoogleAdwords и GoogleAnalytics, Яндекс Директ и Яндекс Метрика, Бегун. Чтобы ваша реклама была максимально кликабельная, создаем эффективные объявления и проводим анализ ее показателей. После чего вы получите максимальные показатели CTR После всей настройки анализируем поведение потенциальных клиентов на сайте и вносим коррективы в стратегию и тактику рекламной кампании. На выходе вы получаете «горячих» клиентов, которые искали именно ваш товар или услугу. Формируем отчет.