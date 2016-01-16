Привлечение клиентов из интернета От создания сайтов до настройки рекламных кампаний Мы приводим клиентов в Ваш бизнес

Вы знаете сколько стоит Ваш клиент? Вы знаете, сколько Вы тратите на Директ или Эдвордс? Вы знаете конверсию своего сайта? Вы пробовали E-mail Маркетинг? В соц. сетях нет ваших клиентов? Какая конверсия вашего сайта?

Ответы на эти вопросы должен знать любой предприниматель. Но многие из Вас просто этого не знают. Вы заказали лендинг за 5000 гривен? И директ за 3000 гривен? Вы должны понимать, что эти продукты сделаны не профессиональной командой, а фрилансером. И за ним нужно многое переделывать, так как всё сделано на быструю и неопытную руку.

В нашей компании над Вашим проектом работает больше 12 человек. Мы полностью анализируем Ваш сайт и говорим, что поменять и изменить для повышения конверсии. А в Контексте пишем целый список изменений для понижения цены клиента и увеличения эффективности рекламы. Мы анализируем каналы, где в Вашей нише будет лучше рекламироваться и даём много дополнительных рекомендаций. Наш сайт http://range-rover.info/