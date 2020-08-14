Продвижение юриста в Инстаграм

Клиент:

Ко мне обратилась директор юр.фирмы. Она освобождает от долгов граждан с помощью процедуры банкротства. Ее целью было привлечь новых клиентов на услугу из Уфы и удаленно по РФ, а также увеличить численность целевых подписчиков и поднять активность у себя на странице.

Задача:

Получить целевые заявки на услугу, привлечь и увлечь реальных и активных подписчиков на страницу.

Особенности проекта:

В юридической сфере, как и во многих бизнесах в сфере услуг, хорошо работает работа на перспективу, поэтому основной упор приняли решение делать на продвижение личного бренда - наращивать количество целевых подписчиков и прогревать их контентом. Именно такой способ помог нам получить клиентов - при хорошем попадании в ЦА, люди прогреваются контентом и сами обращаются за услугой уже через 3 - 4 недели.

Подготовка и оформление страницы

1) Составили контент - план: 15 постов в месяц, 3 - 4 сториса в день. Тексты пишем просто и понятно без использования сложных юридических терминов. Делимся новостными и полезными постами, отзывами клиентов, также проводим прямые эфиры на тему банкротства.

2) Реклама в инстаграм

Напомню наша основная цель, привлекать подписчиков и прогревать их контентом, поэтому продвижение было направлено на подписку через цель "Трафик".

Подписчиков привлекали 2 способами: первое это - настройка рекламы по интересам в инстаграм (в Ads Manager). Второе - через базы контактов, которые уже были у клиента.

1 способ (по интересам): перед тем как запускать рекламу нам нужно найти аудиторию самих должников - это люди которые набрали много кредитов и теперь не могут их выплачивать. В Инстаграм мы их нашли по интересам: кредит, заем, банковские услуги, финансовые услуги, ипотека, рефинансирование, микрозайм.

2 способ (Look-alike аудитория): У клиента были контакты должников в CRM системе - порядка больше 1000 телефонных номеров с рекламных кампании Яндекс Директ.Люди, в таком списке, максимально похожи на нашу ЦА по множеству критериев, например: пол, возраст, гео, интересы, поведение в сети.Поэтому эти данные мы загрузили в кабинет Facebook и на их основе создали похожие аудитории.

В итоге к нам подписалось — около 6000 целевых подписчиков по средней цене 6 - 8 рублей. Выросла активность в постах.

3) Получение заявок через лид-форму Facebook

Продвижение было направлено на получение заявок через цель "Генерация Лидов".Аудитория по интересам: кредит, заем, банковские услуги, финансовые услуги, микрозайм.Возраст: 27 - 55 лет, Гео: город Уфа.

Из всех полученных заявок, целевых 45 штук ( долгов более 250 тыс. руб. и нет имущества в залоге). С остальными не выгодно работать.

Результаты:

За 3 месяца продвижения было заключено 38 договоров (7 дистанционно) на услугу банкротства физ. лиц - тут хорошо сработал метод прогрева контентом, люди сами пишут в директ, whatsapp, что готовы заключить договор на услугу.

Общий рекламный бюджет составил 51 000 рублейСредний чеки услуги: 90 - 155 тыс.руб.