Продвижение юриста в Инстаграм

Клиент:
Ко мне обратилась директор юр.фирмы. Она освобождает от долгов граждан с помощью процедуры банкротства. Ее целью было привлечь новых клиентов на услугу из Уфы и удаленно по РФ, а также увеличить численность целевых подписчиков и поднять активность у себя на странице.
Задача:
Получить целевые заявки на услугу, привлечь и увлечь реальных и активных подписчиков на страницу.
Особенности проекта:
В юридической сфере, как и во многих бизнесах в сфере услуг, хорошо работает работа на перспективу, поэтому основной упор приняли решение делать на продвижение личного бренда - наращивать количество целевых подписчиков и прогревать их контентом. Именно такой способ помог нам получить клиентов - при хорошем попадании в ЦА, люди прогреваются контентом и сами обращаются за услугой уже через 3 - 4 недели.
Подготовка и оформление страницы
1) Составили контент - план: 15 постов в месяц, 3 - 4 сториса в день. Тексты пишем просто и понятно без использования сложных юридических терминов. Делимся новостными и полезными постами, отзывами клиентов, также проводим прямые эфиры на тему банкротства.
2) Реклама в инстаграм
Напомню наша основная цель, привлекать подписчиков и прогревать их контентом, поэтому продвижение было направлено на подписку через цель "Трафик".
Подписчиков привлекали 2 способами: первое это - настройка рекламы по интересам в инстаграм (в Ads Manager). Второе - через базы контактов, которые уже были у клиента.
1 способ (по интересам): перед тем как запускать рекламу нам нужно найти аудиторию самих должников - это люди которые набрали много кредитов и теперь не могут их выплачивать. В Инстаграм мы их нашли по интересам: кредит, заем, банковские услуги, финансовые услуги, ипотека, рефинансирование, микрозайм.
2 способ (Look-alike аудитория): У клиента были контакты должников в CRM системе - порядка больше 1000 телефонных номеров с рекламных кампании Яндекс Директ.Люди, в таком списке, максимально похожи на нашу ЦА по множеству критериев, например: пол, возраст, гео, интересы, поведение в сети.Поэтому эти данные мы загрузили в кабинет Facebook и на их основе создали похожие аудитории.
В итоге к нам подписалось — около 6000 целевых подписчиков по средней цене 6 - 8 рублей. Выросла активность в постах.
3) Получение заявок через лид-форму Facebook
Продвижение было направлено на получение заявок через цель "Генерация Лидов".Аудитория по интересам: кредит, заем, банковские услуги, финансовые услуги, микрозайм.Возраст: 27 - 55 лет, Гео: город Уфа.
Из всех полученных заявок, целевых 45 штук ( долгов более 250 тыс. руб. и нет имущества в залоге). С остальными не выгодно работать.
Результаты:
За 3 месяца продвижения было заключено 38 договоров (7 дистанционно) на услугу банкротства физ. лиц - тут хорошо сработал метод прогрева контентом, люди сами пишут в директ, whatsapp, что готовы заключить договор на услугу.
Общий рекламный бюджет составил 51 000 рублейСредний чеки услуги: 90 - 155 тыс.руб.