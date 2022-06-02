СЕРВИС ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (AR)

О проекте: Меморис — это профессиональная платформа для создания оживающих фотографий и любых материалов с дополненной реальностью. Инструмент предназначен для профессиональных фотографов, организаторов съёмок, фотостудий, типографий, рекламных агентств и сувенирных производителей. Дополненная реальность помогает увеличить доход фотографов от 30 до 1000%.
Задача: получить заявки от представителей фотоиндустрии заинтересованных в данном предложении.
Заявок: 2488
Средняя цена заявки: 373 рубля
Средняя цена клика: 34 рубля
Инвестировано бюджета: 928 740 рублей
Сложности: многим фотографам не подходит предложение из-за специфичности. Приходится делать упор офферами и искать узконаправленных фотографов (детские/школьные/типографии).
Что сделано:
— изучение продукта, тематики, поиск и анализ конкурентов;
— составление проект-плана и стратегии продвижения;
— тестовый запуск и анализ кампании;
— постоянный тест новых офферов, креативов и связок;
— мониторинг и корректировки кампаний для выхода на KPI.
Проведение вебинаров:
Заявок: 909
Средняя цена заявки: 113 рублей
Средняя цена клика: 41 рубль
Инвестировано бюджета: 103 225 рублей
Вебинары запускали уже спустя время работы основного трафика, для утепления и ознакомление аудитории с продуктом. Тестировали возможные пути снижения цены продажи.