СЕРВИС ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (AR)

О проекте: Меморис — это профессиональная платформа для создания оживающих фотографий и любых материалов с дополненной реальностью. Инструмент предназначен для профессиональных фотографов, организаторов съёмок, фотостудий, типографий, рекламных агентств и сувенирных производителей. Дополненная реальность помогает увеличить доход фотографов от 30 до 1000%.

Задача: получить заявки от представителей фотоиндустрии заинтересованных в данном предложении.

Заявок: 2488

Средняя цена заявки: 373 рубля

Средняя цена клика: 34 рубля

Инвестировано бюджета: 928 740 рублей

Сложности: многим фотографам не подходит предложение из-за специфичности. Приходится делать упор офферами и искать узконаправленных фотографов (детские/школьные/типографии).

Что сделано:

— изучение продукта, тематики, поиск и анализ конкурентов;

— составление проект-плана и стратегии продвижения;

— тестовый запуск и анализ кампании;

— постоянный тест новых офферов, креативов и связок;

— мониторинг и корректировки кампаний для выхода на KPI.

Проведение вебинаров:

909

Средняя цена заявки: 113 рублей

Средняя цена клика: 41 рубль

Инвестировано бюджета: 103 225 рублей

Вебинары запускали уже спустя время работы основного трафика, для утепления и ознакомление аудитории с продуктом. Тестировали возможные пути снижения цены продажи.