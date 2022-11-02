Таргетолог Fb/Ig. Опыт 2+ года, порядка 60+ проектов.
Прошел множество курсов, обучаюсь и сейчас. Участвовал, как в создании, так и в полном преобразовании проектов. Имею хорошие навыки в дизайне и копирайтинге.
Занимаюсь полноценным ведением, от составления маркетинговой модели и создания рекламных кампания до улучшения метрик.
Имею опыт работы более чем в 30 нишах:
• BEAUTY (салоны лазерной эпиляции, салоны красоты, массаж, студии растяжки, йога, йога-ретриты);
• ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ (школы английского, спортивные коучи, танцевальная нейропластика, разные направления психологии и практики, таргетологи, менеджеры маркетплейсов, travel-консьержи, детские образовательные курсы, обучение для юристов и адвокатов (банкроство, медиация) и тд.
• УСЛУГИ (SEO-специалист, Банкроство физ лиц, сервис для фотографов, аренда лодок, привлечение инвестиций (товарный бизнес/недвижимость), аренда/продажа недвижимости);
• ТОВАРКА (цветочный бизнес, ПП-продукты, магазин тканей, офисные сувениры).
Основная компетенция: онлайн - школы, бьюти салоны, услуги
Некоторые из кейсов оформлены тут: panteleev-ads.ru
Связаться:
Telegram: Вадим Пантелеев
Почта: [email protected]
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