ОНЛАЙН-ШКОЛА TRAVEL-КОНСЬЕРЖЕЙ

О проекте: online-школа Travel-консьержей. После обучения, каждый студент сможет зарабатывать на организации путешествий из любой точки мира. Travel-консьерж — это организатор путешествий, обеспечивающий полное сопровождение в поездке online 24/7. Стоимость обучения от 21 500 до 125 000 рублей.

Задача: получить заявки на бесплатный мастер-класс.

Заявок: более 1200

Средняя цена заявки: 132 рубля

Средняя цена клика: 30 рублей

Инвестировано бюджета: 160 000 рублей

Что сделано:

— анализ конкурентов в онлайн-образовании;

— тестовая стратегию запуска, обсудили бюджеты и KPI проекта;

— создали креативы, текста, подобрали аудитории, запустил рекламу;

— после первых двух мастер-классов, было принято решение оставить 1 рабочую аудиторию, хоть и самую дорогую, т.к. с нее были все продажи. Работали далее с ней (поэтому средняя цена заявки довольно высокая). Со временем удалось по этой аудитории снизить значительно цену заявки;

— на треть бюджета тестировали другие аудитории и связки;

— конверсия сайта довольна низкая, поэтому постоянно предлагались идеи по улучшению сайта и воронки в целом, что увеличивало, со временем, окупаемость трафика.