ОНЛАЙН-ШКОЛА TRAVEL-КОНСЬЕРЖЕЙ

О проекте: online-школа Travel-консьержей. После обучения, каждый студент сможет зарабатывать на организации путешествий из любой точки мира. Travel-консьерж — это организатор путешествий, обеспечивающий полное сопровождение в поездке online 24/7. Стоимость обучения от 21 500 до 125 000 рублей.
Задача: получить заявки на бесплатный мастер-класс.
Заявок: более 1200
Средняя цена заявки: 132 рубля
Средняя цена клика: 30 рублей
Инвестировано бюджета: 160 000 рублей
Что сделано:
— анализ конкурентов в онлайн-образовании;
— тестовая стратегию запуска, обсудили бюджеты и KPI проекта;
— создали креативы, текста, подобрали аудитории, запустил рекламу;
— после первых двух мастер-классов, было принято решение оставить 1 рабочую аудиторию, хоть и самую дорогую, т.к. с нее были все продажи. Работали далее с ней (поэтому средняя цена заявки довольно высокая). Со временем удалось по этой аудитории снизить значительно цену заявки;
— на треть бюджета тестировали другие аудитории и связки;
— конверсия сайта довольна низкая, поэтому постоянно предлагались идеи по улучшению сайта и воронки в целом, что увеличивало, со временем, окупаемость трафика.