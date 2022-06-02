О проекте: эффективная онлайн-школа английского языка нового поколения. Флагман школы — разговорный курс. Пройдя этот курс, человек с любой (даже нулевой) подготовкой будет свободно и осознанно говорить по-английски за один год обучения. Так же есть курс детского английского, спецкурсы: для путешественников, интервью, подготовка к IELTS, интенсив по временам — письменный интенсив английский и испанский, а также технический английский.

Задача: привести лидов на бесплатный урок/мастер-класс, с которого шли продажи основного курса

Заявок: 1068

Средняя цена заявки: 109 рублей

Средняя цена клика: 51 рубль

Инвестировано бюджета: 116 540 рублей

Сложности: многие посетители мастер-классов и пробных уроков не имели средств на покупку курса. Приходилось искать платежеспособною аудиторию. Стоимость лида росла, но и вырос процент продаж курса.