СММ : Проект dim.best

Проект dim.best
Сеть химчисток в городе Киев
Цель привлечь клиентов в точки обслуживания, химчистки. Для ремонта и чистки одежды.
Проект был взят с нуля и продвинут под ключ, работали как над Instagram, так и над Facebook.
За время работы над проектом было выполнено:
— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)
— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)
— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.
— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.
— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.
— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.
— Настройка Facebook Business Manager
— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.
— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:
Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.
— Установка Facebook Pixel на сайт.
Следующий этап
Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «dim.best» как:
— Контент страниц Instagram и Facebook.
— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.
— Аудитории и Цели рекламных компаний.
Контент план состоит из:
— рубрика до после, где мы на примере показываем вещи наших клиентов и то как мы справились с очисткой или ремонтом. Одна из самых популярных рубрик, которая служит хорошим портфолио на странице.
— информативные посты, где мы рассказываем о одной из услуг химчистки, так как перечень услуг большой в который входят и не очевидные услуги такие как Ремонт одежды, или аква чистки.
— Акции, каждый понедельник мы анонсируем акцию недели, часто они приурочены к праздникам, сезонным вещам или доставке.
— конечно же мы делимся свежими отзывами о компании, сохраняя их в архивы историй.
— так же разрабатываются и проводятся конкурсы, коллаборации с блогерами в конкурсах и другими бизнесами.
— в данном тарифном пакете клиента, не входила разработка уникальных Stories по этому был только анонс публикаций.
Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.
Контент Dim best
Рекламная стратегия
Были выбраны следующие Цели:
— привлечение клиентов на сайт, с помощью цели «Конверсии». Воронка продаж, которая ведет на сайт и срабатывает при оформлении заказа клиентом.
— так же тестировалась цель написания в Direct и в Messenger. Очень хорошо работает по гео точкам химчисток.
— вовлечение для конкурса и охваты для историй.
Рекламные креативы
Креативы менялись каждые 12-15 дней. Запускаются в проверку сразу 2 креатива и 2 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.
Если ваш город достаточно маленький, не советуем выбирать интересы при показе вашей рекламы.
Если население 300 000 + можно поиграть с интересами.
Аудитория и цели
Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.
Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook. При этом лучше себя показали картинки не яркого характера, видео работают обычно хуже. Но лучше не отлаживать видео в далекий ящик, а пару раз в месяц тестировать их и обязательно применять в пользовательских аудиториях.
Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.
Лучше всего ставить гео точки с радиусом 5-6 км вокруг химчисток. Фильтровались они по возрасту 25-48. Если аудитория больше 100 тыс, можно сегментировать.
Собирать взаимодействия и переходы, формировать их в одну отдельную аудиторию, после чего создавать Похожие аудитории. Делать пересечение и отсеивать людей которые вообще не взаимодействуют с вашей рекламой.
— Конечно же можно использовать аудитории на прямую тематику: химчистка, чистка одежды, ремонт одежды. Но стоит понимать, что лучше запускать самое выгодное предложение в эти аудитории.
— Хорошая аудитория это, предприниматели, директор, руководитель, частный предприниматель и владельцы страниц компаний. Как правило это люди связанны с бизнесом и в услугах по чистке деловых костюмов реклама работает хоршо.
— так же можно тестировать аудитории связанные с Вовлеченными покупателями, бренды одежды. С тригерами по типу «Не можете привести в порядок свою любимую вещь? Износилась, сломалась или уже не выстирываеться? Мы сможем привести её в порядок»
Так же конечно дополнительные аудитории:
— на look-and-like и похожих на них.
— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)
В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 50-100 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.
Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!