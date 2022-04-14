СММ : Проект dim.best

Проект dim.best

Сеть химчисток в городе Киев

Цель привлечь клиентов в точки обслуживания, химчистки. Для ремонта и чистки одежды.

Проект был взят с нуля и продвинут под ключ, работали как над Instagram, так и над Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.

— Установка Facebook Pixel на сайт.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «dim.best» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент план состоит из:

— рубрика до после, где мы на примере показываем вещи наших клиентов и то как мы справились с очисткой или ремонтом. Одна из самых популярных рубрик, которая служит хорошим портфолио на странице.

— информативные посты, где мы рассказываем о одной из услуг химчистки, так как перечень услуг большой в который входят и не очевидные услуги такие как Ремонт одежды, или аква чистки.

— Акции, каждый понедельник мы анонсируем акцию недели, часто они приурочены к праздникам, сезонным вещам или доставке.

— конечно же мы делимся свежими отзывами о компании, сохраняя их в архивы историй.

— так же разрабатываются и проводятся конкурсы, коллаборации с блогерами в конкурсах и другими бизнесами.

— в данном тарифном пакете клиента, не входила разработка уникальных Stories по этому был только анонс публикаций.

Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.

Контент Dim best

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— привлечение клиентов на сайт, с помощью цели «Конверсии». Воронка продаж, которая ведет на сайт и срабатывает при оформлении заказа клиентом.

— так же тестировалась цель написания в Direct и в Messenger. Очень хорошо работает по гео точкам химчисток.

— вовлечение для конкурса и охваты для историй.

Рекламные креативы

Креативы менялись каждые 12-15 дней. Запускаются в проверку сразу 2 креатива и 2 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.

Если ваш город достаточно маленький, не советуем выбирать интересы при показе вашей рекламы.

Если население 300 000 + можно поиграть с интересами.

Аудитория и цели

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook. При этом лучше себя показали картинки не яркого характера, видео работают обычно хуже. Но лучше не отлаживать видео в далекий ящик, а пару раз в месяц тестировать их и обязательно применять в пользовательских аудиториях.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

Лучше всего ставить гео точки с радиусом 5-6 км вокруг химчисток. Фильтровались они по возрасту 25-48. Если аудитория больше 100 тыс, можно сегментировать.

Собирать взаимодействия и переходы, формировать их в одну отдельную аудиторию, после чего создавать Похожие аудитории. Делать пересечение и отсеивать людей которые вообще не взаимодействуют с вашей рекламой.

— Конечно же можно использовать аудитории на прямую тематику: химчистка, чистка одежды, ремонт одежды. Но стоит понимать, что лучше запускать самое выгодное предложение в эти аудитории.

— Хорошая аудитория это, предприниматели, директор, руководитель, частный предприниматель и владельцы страниц компаний. Как правило это люди связанны с бизнесом и в услугах по чистке деловых костюмов реклама работает хоршо.

— так же можно тестировать аудитории связанные с Вовлеченными покупателями, бренды одежды. С тригерами по типу «Не можете привести в порядок свою любимую вещь? Износилась, сломалась или уже не выстирываеться? Мы сможем привести её в порядок»

Так же конечно дополнительные аудитории:

— на look-and-like и похожих на них.

— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 50-100 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!