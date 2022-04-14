Товары для рукоделия. Seo продвижение сайта
Товары для рукоделия. Seo продвижение сайта
Тип сайта:
Интернет магазин
Тематика:
Товары для рукоделия
Цели:
Увеличить поисковый трафик.
Увеличить видимость в поисковой системе Яндекс и Google.
Подготовить сайт к постоянному трафику, переходам…
Итоги:
Продажи выросли в десятки раз в месяц.
Количество целевого трафика из поиска без учета брендового выросло в 12,11 раз.
Количество отказов сократилось на 3%.
Было выполнено:
Технический аудит
1. Показатели сайта
2. Проверка файла robots.txt
3. Проверка наличия Sitemap.xml
4. Сквозная ссылка на главную страницу в логотипе / шапке сайта
5. Проверка скорости загрузки сайта
6. Проверка наличия частичных и полных копий сайта (дубликаты)
7. Проверка настройки ЧПУ
8. Проверка корректности верстки и HTML-кода на наличие ошибок
9. Проверка корректности заголовков 1 уровня ()
10. Проверка использования тегов заголовков в элементах дизайна
11. Проверка сайта на битые ссылки
12. Обработка ошибки 404
13. Внешние ссылки
14. Оценка наполнения сайта
15. Проверка на дублирование заголовков и мета-тегов
16. Навигация "хлебные крошки" (обратный путь по сайту)
17. Наличие атрибутов изображений на сайте
18. Файл favicon.ico
Внешняя оптимизация
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