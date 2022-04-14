Товары для рукоделия. Seo продвижение сайта

https://handmader.in.ua

Тип сайта:

Интернет магазин

Тематика:

Товары для рукоделия

Цели:

Увеличить поисковый трафик.

Увеличить видимость в поисковой системе Яндекс и Google.

Подготовить сайт к постоянному трафику, переходам…

Итоги:

Продажи выросли в десятки раз в месяц.

Количество целевого трафика из поиска без учета брендового выросло в 12,11 раз.

Количество отказов сократилось на 3%.

Было выполнено:

Технический аудит

1. Показатели сайта

2. Проверка файла robots.txt

3. Проверка наличия Sitemap.xml

4. Сквозная ссылка на главную страницу в логотипе / шапке сайта

5. Проверка скорости загрузки сайта

6. Проверка наличия частичных и полных копий сайта (дубликаты)

7. Проверка настройки ЧПУ

8. Проверка корректности верстки и HTML-кода на наличие ошибок

9. Проверка корректности заголовков 1 уровня (

10. Проверка использования тегов заголовков в элементах дизайна

11. Проверка сайта на битые ссылки

12. Обработка ошибки 404

13. Внешние ссылки

14. Оценка наполнения сайта

15. Проверка на дублирование заголовков и мета-тегов

16. Навигация "хлебные крошки" (обратный путь по сайту)

17. Наличие атрибутов изображений на сайте

18. Файл favicon.ico

Внешняя оптимизация

Рекомендуемые работы по сайту