Seo: Органические удобрения.

Органические удобрения. Сео раскрутка сайта

https://dobredobryvo.com

Тип сайта:

Интернет магазин

Тематика:

Органические удобрения

Цели:

Увеличить поисковый трафик.

Увеличить видимость в поисковой системе Яндекс и Google.

Подготовить сайт к постоянному трафику, переходам.

Итоги:

Обращения через сайт выросли в десятки раз в месяц.

Количество целевого трафика из поиска без учета брендового выросло в 3,45 раз.

Количество отказов сократилось на 15%.

Было выполнено:

Технический аудит

1. Показатели сайта

2. Проверка файла robots.txt

3. Проверка наличия Sitemap.xml

4. Сквозная ссылка на главную страницу в логотипе / шапке сайта

5. Проверка скорости загрузки сайта

6. Проверка наличия частичных и полных копий сайта (дубликаты)

7. Проверка настройки ЧПУ

8. Проверка корректности верстки и HTML-кода на наличие ошибок

9. Проверка корректности заголовков 1 уровня

10. Проверка использования тегов заголовков в элементах дизайна

11. Проверка сайта на битые ссылки

12. Обработка ошибки 404

13. Внешние ссылки

14. Оценка наполнения сайта

15. Проверка на дублирование заголовков и мета-тегов

16. Проверка наличия компании в Яндекс.Справочнике и Google Мой бизнес

17. Навигация "хлебные крошки" (обратный путь по сайту)

18. Наличие атрибутов изображений на сайте

19. Наличие мобильной версии сайта

20. Файл favicon.ico

21. Сессии

22. Микроразметка

23. Относительные ссылки

Внешняя оптимизация

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