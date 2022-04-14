СММ : Кейс Sputnik 1

Кейс Sputnik 1
Первый в мире модульный мессенджер с возможностью хранить и переводить крипто валюту.
Цель продвижение приложения для Android и iOS, анонсы обновлений и привлечение новой аудитории в Sputnik1.
Проект был взят с нуля и продвинут под ключ, работам как над Instagram, так и над Facebook.
За время работы над проектом было выполнено:
— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)
— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)
— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.
— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.
— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.
— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.
— Настройка Facebook Business Manager
— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.
— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:
Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.
— Установка Facebook Pixel на сайт.
Следующий этап
Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «Sputnik 1» как:
— Контент страниц Instagram и Facebook.
— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.
— Аудитории и Цели рекламных компаний.
Контент план состоял из:
— новости, анонсы о обновлениях и работой команды, добавления функционала и работа над ним.
— информативные посты, в которых мы рассказываем о самых популярных новостях с мира BlockChain.
— знакомство пользователей с функционалом и возможностями первого в мире модульного мессенджера.
— привлечение аудитории в Telegram канал.
— так же разрабатываются и проводятся конкурсы, коллаборации с блогерами в конкурсах и другими бизнесами.
Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.
Контент Sputnik 1
Рекламная стратегия
Были выбраны следующие Цели:
— привлечение клиентов в Google Play и App Store, для установки приложения .
— продвижение ознакомительных постов и постов конкурсов по Вовлечениям и Охватах.
— вовлечение для конкурса и охваты для историй.
Рекламные креативы
Креативы менялись каждые 10-15 дней. Цель подать креативы в корпоративном стиле, освещая основные преимущества для каждой целевой аудитории.
Аудитория и цели
Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.
Плейсменты: наиболее эффективными есть Посты в Instagram. При этом лучше себя показали картинки яркие, видео работают обычно хуже. Но лучше не отлаживать видео в далекий ящик, а пару раз в месяц тестировать их и обязательно применять в пользовательских аудиториях.
Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.
— первая аудитория, это пользователи выявившие интерес к Bitcoin, BlockChain…
— вторая аудитория, это предприниматели и администраторы страниц, связанные с блокчейном.
Так же конечно дополнительные аудитории:
— на look-and-like и похожих на них.
— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)
Это довольно уникальный проект, по этому в среднем на 100$ бюджета мы получали 1000-1500 переходов на установку приложения, этого можно добиться при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.
Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!