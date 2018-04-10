Вконтакте — площадка, где у русскоязычных маркетологов максимально развязаны руки. Я начинал работать в этой социальной сети ещё в то время, когда существовало лишь три формата баннеров в левом блоке сайта. Постоянное появление новых инструментов, синхронизация с внешними сервисами и, что самое главное, наличие огромной разномастной аудитории — причины, по которым я зачастую концентрируюсь на работе именно в этой социальной сети.

Подробнее