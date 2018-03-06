Тексты, дизайн, лендинги

За время работы с интернет-проектами я сопровождал выполнение самых разных задач, накопив при этом базу своих специалистов, которые делают качественно, по умеренной стоимости и обладают уникальными качествами: не пропадают, не придумывают повод для переноса сроков, адекватно реагируют на правки.

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