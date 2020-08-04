Таргетирование, верстаю сайты в html

Я таргетолог, смм-специалист и директолог. Работаю с 2014 года.
Сейчас в поиске новых проектов.
Что я умею:
➡️ создавать и оформлять аккаунты, странички: в ВК, в ФБ, в ОК, в Инстаграм;
➡️ настраивать таргетированную рекламу: по собранным аудиториям, фб и инстаграм на конверсию;
➡️ ретаргетинг в любой социальной сети, по товарному фиду, по всем видам таргета в Одноклассниках;
➡️ настраивать рекламу в яндекс и гугл в поиске, РСЯ, КМС, динамическую рекламу по товарному фиду;
➡️ настраивать Яндекс маркет
Есть опыт сотрудничества с интернет-магазинами, мероприятиями, инстаграм-магазинами, офлайн магазинами, туристическими базами, фестивалями, онлайн-конференциями, психологами, услугами красоты.
Так же занимаюсь маркетинговым сопровождением отделов специалистов по рекламе
Если у вас возникло желание или необходимость в продвижении своего бизнеса, я жду ваших сообщений.
Портфолио http://portfolio.vip8081p.beget.tech