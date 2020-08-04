Таргетирование, верстаю сайты в html

Я таргетолог, смм-специалист и директолог. Работаю с 2014 года.

Сейчас в поиске новых проектов.

Что я умею:

➡️ создавать и оформлять аккаунты, странички: в ВК, в ФБ, в ОК, в Инстаграм;

➡️ настраивать таргетированную рекламу: по собранным аудиториям, фб и инстаграм на конверсию;

➡️ ретаргетинг в любой социальной сети, по товарному фиду, по всем видам таргета в Одноклассниках;

➡️ настраивать рекламу в яндекс и гугл в поиске, РСЯ, КМС, динамическую рекламу по товарному фиду;

➡️ настраивать Яндекс маркет

Есть опыт сотрудничества с интернет-магазинами, мероприятиями, инстаграм-магазинами, офлайн магазинами, туристическими базами, фестивалями, онлайн-конференциями, психологами, услугами красоты.

Так же занимаюсь маркетинговым сопровождением отделов специалистов по рекламе

Если у вас возникло желание или необходимость в продвижении своего бизнеса, я жду ваших сообщений.

Портфолио http://portfolio.vip8081p.beget.tech