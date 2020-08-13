Сборка и вёрстка сайтов, таргетологи

Доброго времени суток!

Очень рад приветствовать Вас на моей странице.

Если вы зашли на мою страницу, смею предположить, что вас интересует front-end разработка.

С удовольствием готов помочь вам, в решении Ваших задач.

О себе могу рассказать следующее:

Я — front-end разработчик.

Плюсы сотрудничества со мной:

+Всегда на связи по WhatsApp и Telegram

+Информирование на каждом этапе работы

+Оперативность и качество

+Бесплатная консультация, даже после завершения проекта

+Работаю до полного утверждения проекта

+Индивидуальный подход к каждому проекту

Мои навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery

+ Адаптивная верстка / Responsive / Mobile Last

+ Gulp

+ Sass, Scss, Less

+ БЭМ

+ Adobe Photoshop

+ Adobe XD

+ Figma

+ Bootstrap 3, 4

+ Wordpress

+ OpenCart 2.3

+ Кроссбраузерность

Чистый, валидный, кроссбраузерный код, который сопровождается моими комментариями.

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Интернет-магазин

- Копирайт (только при заказе проекта, включен)