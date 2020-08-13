Сборка и вёрстка сайтов, таргетологи

Доброго времени суток!
Очень рад приветствовать Вас на моей странице.
Если вы зашли на мою страницу, смею предположить, что вас интересует front-end разработка.
С удовольствием готов помочь вам, в решении Ваших задач.
О себе могу рассказать следующее:
Я — front-end разработчик.
Плюсы сотрудничества со мной:
+Всегда на связи по WhatsApp и Telegram
+Информирование на каждом этапе работы
+Оперативность и качество
+Бесплатная консультация, даже после завершения проекта
+Работаю до полного утверждения проекта
+Индивидуальный подход к каждому проекту
Мои навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery
+ Адаптивная верстка / Responsive / Mobile Last
+ Gulp
+ Sass, Scss, Less
+ БЭМ
+ Adobe Photoshop
+ Adobe XD
+ Figma
+ Bootstrap 3, 4
+ Wordpress
+ OpenCart 2.3
+ Кроссбраузерность
Чистый, валидный, кроссбраузерный код, который сопровождается моими комментариями.
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Интернет-магазин
- Копирайт (только при заказе проекта, включен)