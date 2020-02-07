Ведение и раскрутка страничек химчисток «Bolla»
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Ведение и раскрутка страничек в Facebook и Instagram Сети химчисток «Bolla»
www.instagram.com/bolla.ukraine
www.facebook.com/bolla.ukraine
РЕЗУЛЬТАТЫ:
✔ Увеличение количества покупок на 257% клиентами, узнавшими охимчистке с социальных сетей
✔ Рост количества и активности подписчиков страниц
Ход работ:
✔ Дизайнером былразработан стиль публикаций и передан заказчику наутверждение. После внесения небольших правок, за работу взялся SMM-специалист,
который провёл аналитику отрасли химчисток и определил
максимально-эффективную стратегию раскрутки страничек в Instagram и FaceBook
для достижения желаемого количества заказов и уровня узнаваемости бренда.
Ежедневно в определённое время происходит публикация поста на одну из трёхтематик:
· Полезные советы по уходу за вещами
· Услуги химчистки BOLLA
· Акции и специальные предложения дляподписчиков
✔ Все тексты пишутся профессиональным копирайтером,который знает особенности разных сфер товаров и услуг.
✔ При создании публикаций учитываются ожидания потенциальнойаудитории, результаты аналитики активностиподписчиков, тенденции целевой сферы.
Используемые способы раскрутки странички в Instagram:
· Массфоловинг+ масслайкинг (способ поиска целевой аудитории по хештегам, конкурентам,
гео-локации и интересам. Увеличение числа заинтересованных подписчиков
странички).
· Таргетинговаярассылка в Instagram (рассылка писем в директ людям по подписчикамконкурентов, хештегам и интересам.
· Раскрутка погео-локации (комплексная проработка низкочастотных геолокаций с целью охвата
потенциальной аудитории).
· Выведениепубликации в топ и рекомендации Instagram – набор эффективныхдействий, которые позволяют показывать публикацию в разделе «Рекомендации» -
самом посещаемом разделе Instagram.
· Штучный ростохвата публикаций – способ, при котором публикации попадают в ленту новостей
большему количеству юзеров Instagram.