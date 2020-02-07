Ведение и раскрутка страничек химчисток «Bolla»

Ведение и раскрутка страничек в Facebook и Instagram Сети химчисток «Bolla»

www.instagram.com/bolla.ukraine

www.facebook.com/bolla.ukraine

РЕЗУЛЬТАТЫ:

✔ Увеличение количества покупок на 257% клиентами, узнавшими охимчистке с социальных сетей

✔ Рост количества и активности подписчиков страниц

Ход работ:

✔ Дизайнером былразработан стиль публикаций и передан заказчику наутверждение. После внесения небольших правок, за работу взялся SMM-специалист,

который провёл аналитику отрасли химчисток и определил

максимально-эффективную стратегию раскрутки страничек в Instagram и FaceBook

для достижения желаемого количества заказов и уровня узнаваемости бренда.

Ежедневно в определённое время происходит публикация поста на одну из трёхтематик:

· Полезные советы по уходу за вещами

· Услуги химчистки BOLLA

· Акции и специальные предложения дляподписчиков

✔ Все тексты пишутся профессиональным копирайтером,который знает особенности разных сфер товаров и услуг.

✔ При создании публикаций учитываются ожидания потенциальнойаудитории, результаты аналитики активностиподписчиков, тенденции целевой сферы.

Используемые способы раскрутки странички в Instagram:

· Массфоловинг+ масслайкинг (способ поиска целевой аудитории по хештегам, конкурентам,

гео-локации и интересам. Увеличение числа заинтересованных подписчиков

странички).

· Таргетинговаярассылка в Instagram (рассылка писем в директ людям по подписчикамконкурентов, хештегам и интересам.

· Раскрутка погео-локации (комплексная проработка низкочастотных геолокаций с целью охвата

потенциальной аудитории).

· Выведениепубликации в топ и рекомендации Instagram – набор эффективныхдействий, которые позволяют показывать публикацию в разделе «Рекомендации» -

самом посещаемом разделе Instagram.

· Штучный ростохвата публикаций – способ, при котором публикации попадают в ленту новостей

большему количеству юзеров Instagram.