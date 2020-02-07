Контекстная реклама

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реклама – этапы работы:
Анализ рынка и конкурентов
Определение сильных и слабых сторон компании
Составление маркетинговой стратегии и рекламного плана
Определение офферов, которые будут использоваться в текстах объявлений
Подбор списка релевантных ключевых слов и фраз
Подбор минус-слов
Качественная проработка всех расширений
Оптимизация стратегии ставок для экономии бюджета
Запуск тестового периода на низких бюджетах
Анализ и корректировка рекламных кампаний, текстов объявлений, офферов, ключевых слов
Оптимизация и перераспределение бюджетов на более эффективные рекламные кампании
Снижение стоимости клика (CPC)
Определение объявлений с самым высоким показателем конвертабельности в конечного клиента.
Запуск полноценной рекламы + ведение
Полная ежедневная отчётность.