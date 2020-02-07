Контекстная реклама

Реклама – этапы работы:

Анализ рынка и конкурентов

Определение сильных и слабых сторон компании

Составление маркетинговой стратегии и рекламного плана

Определение офферов, которые будут использоваться в текстах объявлений

Подбор списка релевантных ключевых слов и фраз

Подбор минус-слов

Качественная проработка всех расширений

Оптимизация стратегии ставок для экономии бюджета

Запуск тестового периода на низких бюджетах

Анализ и корректировка рекламных кампаний, текстов объявлений, офферов, ключевых слов

Оптимизация и перераспределение бюджетов на более эффективные рекламные кампании

Снижение стоимости клика (CPC)

Определение объявлений с самым высоким показателем конвертабельности в конечного клиента.

Запуск полноценной рекламы + ведение

Полная ежедневная отчётность.