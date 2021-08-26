Тестирование ИМ промышленных приводов

Тредобавлось тестирование вёрстка, функционал "все" разрешения/браузеры/устройства.

+ надо было предложить что можно изменить в дизайне для улучшения (но не кардинально).

Для десктопа сайт, хоть и с простым дизайном, но вполне выполняет свою функцию, тем более, что сайт продаёт не модную одежду, а для работяг: чем проще - тем лучше.

Для мобильных и разных переходных разрешений сайт оказался не совсем готов, да, им можно пользоваться, но далеко не всегда удобно (очень редко невозможно).

Постарался сделать максимально бережно к существующему дизайну, чтобы не нужно было много ломать

Напоминаю, что я не профессиональный дизайнер и не следует ожидать готового к вёрстве дизайна, это скорее прототипы, что-то очень близкое к готовому дизайну, но требующее обсуждения в команде и внимания профессионального дизайнера

Время на всё 16+ч