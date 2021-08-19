Тестирование интернет-магазина светильников

Очень бережно подходя к существующему дизайну и с целью минимизации кардинальных переделок, предлагаются варианты обновления дизайна различных блоков сайта для различных разрешений.

В связи с ограниченностью бюджета, завершить полноценное тестирование не представляется возможным. Не проводилось тестирование или только поверхностный осмотр: в разных браузерах и на разных разрешениях, на мобильных устройствах и планшетах. Из-за чего осталось ещё довольно много замечаний, а также невысказанных советов по улучшению сайта.

Вёрстка местами не очень удачная, часто есть возможность значительного сокращения кода.

Время на всё 12+ч