Тестирование интернет-магазина светильников

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Очень бережно подходя к существующему дизайну и с целью минимизации кардинальных переделок, предлагаются варианты обновления дизайна различных блоков сайта для различных разрешений.
В связи с ограниченностью бюджета, завершить полноценное тестирование не представляется возможным. Не проводилось тестирование или только поверхностный осмотр: в разных браузерах и на разных разрешениях, на мобильных устройствах и планшетах. Из-за чего осталось ещё довольно много замечаний, а также невысказанных советов по улучшению сайта.
Вёрстка местами не очень удачная, часто есть возможность значительного сокращения кода.
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