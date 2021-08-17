Тестирование сайта строительной компании

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Вёрстка + фигма, "все" устройства и браузеры.
Неаккуратная фигма, многие блоки не выровнены. Шрифты “скачут” (разные по размеру) даже в однотипных блоках.
На сайте очень неаккуратно работают с фигурными подложками (особенно для мобильных).
Нужно унифицировать стили кнопок и сократить кол-во разных видов кнопок используемых на сайте.
Время на всё 6+ч