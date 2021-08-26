Тестирование сайта web-студии

Редизайн сайта и требовалось тестирование только вёрстки + сравнение с фигмой.

Что могу сказа, это ужастно! 120 тикетов для такого кол-ва страниц только по вёрстке! И это ещё переходные разрешения не тестировались (от 1280 до 400), т.к. там нет фигмы и похоже и идей нет ни у кого как сворачивать блоки.

Ребята либо рано в тестинг отдали, либо что-то не так с верстальщиком.

Время на всё 10+ч