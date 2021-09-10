Тестирование интернет-магазина сантехники

Длинный проект интернет-магазина сантехники.

Сначала ребята сделали вёрстку и её отдельно тестировали.

Потом прикрутили функционал и отдельно тестировал функционал, уже в гуглдоке (потому что доступа к трекеру у разраба не было).

Всё очень плохо. 120+ тасков только на вёрстку!! Это перебор! Ну и на функционал там штук 50+ наверно.

Отчёт в GoogleDoc и в YouTrack

Время на отчёты 15+ч