Тестирование интернет-магазина сантехники

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Длинный проект интернет-магазина сантехники.
Сначала ребята сделали вёрстку и её отдельно тестировали.
Потом прикрутили функционал и отдельно тестировал функционал, уже в гуглдоке (потому что доступа к трекеру у разраба не было).
Всё очень плохо. 120+ тасков только на вёрстку!! Это перебор! Ну и на функционал там штук 50+ наверно.
Отчёт в GoogleDoc и в YouTrack
Время на отчёты 15+ч