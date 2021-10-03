Тестирование магазина элитных товаров

Ну, может не совсем элитных, но не дешёвых.

Тестирование вёрстки + функционал. Заказчики серьёзно подошли к делу: свои чек-листы в начале просили, но потом, когда увидели кол-во багов и без их чек-листов, то все сомнения отпали 

В продакшн сайт нельзя выводить (рано), очень много проблем.

Очень большие проблемы с картой на странице Оформления покупки: нужно значительно ускорить её загрузку (особенно это затрагивает мобильные).

Очень мало “обратной связи” с юзером: не хватает окон успеха (подтверждение успешной отправки, “спасибо” и т.п.) на некоторых действиях. Юзер плохо понимает что происходит.

На мобильном (android) на Оформлении всё плохо, всё также как в Хроме на десктопе (тормоза), но только ещё хуже. Пользовать невозможно!

На данном этапе нет смысла в “полном” тестировании, т.к. проблем и без этого достаточно, лучше работать поэтапно, пусть и небольшими шагами, зато все будут понимать что делаем, а не хвататься за всё сразу.

Отчёт в Google Docs.

Время на отчёты 8+ч