Тестирование лендинга

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Я обычно лэндинги не выставляю в портфолио, т.к. они маленькие (ну чего там, одна страница). Этот мне просто показался интересным по вёрстке. И таки да, тасков оказалось не мало, НО все таски «по делу», нет такого, что верстальщик «слепой».
Конечно же фигма, куда же без неё
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