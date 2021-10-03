Тестирование лендинга

Я обычно лэндинги не выставляю в портфолио, т.к. они маленькие (ну чего там, одна страница). Этот мне просто показался интересным по вёрстке. И таки да, тасков оказалось не мало, НО все таски «по делу», нет такого, что верстальщик «слепой».

Конечно же фигма, куда же без неё 

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