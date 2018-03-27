Тестировщик, QA

Проверяю на ПК -Windows 7; смартфоне 5,2" - Android 7.1; планшете (IPAD2) 9,8" - IOS9. Провожу функциональное тестирование, тестирование верстки, тестирование юзабилити, кросбраузерное тестирование.

Отчет могу предоставить в удобной для вас форме. (Excel, word). Опыт работы с ПланФикс, Mantis и Асана .

Примеры работы https://freelancehunt.com/freelancer/vovira.html .

Последняя работа https://docs.google.com/spreadsheets/d/127hKE-_e1s2Ny8bkfxj2nUUL-bQNNuA0LnpdfnTw2ks/edit#gid=1002132754

Еще примеры работ:

https://www.dropbox.com/s/3lk8a0wgtuyum15/olvia.xls?dl=0

https://www.dropbox.com/s/c8efxv8ay9rsbzz/ЛУганщина баги.docx?dl=0