Виды Карточек товаров: сравнительный анализ

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Компоновка “Classic” https://youtu.be/pFBGrnZCNO0?t=81

Компоновка “Fashion” https://youtu.be/pFBGrnZCNO0?t=953

Компоновка “Booking” https://youtu.be/pFBGrnZCNO0?t=1582

Компоновка “Mobile” https://youtu.be/pFBGrnZCNO0?t=1777

Рассматриваем сложившиеся, характерные виды компоновок Карточки Товара. Что в них хорошо/плохо и как с этим жить ))

Есть текстовая (PDF) версия данного обзора, там всё то же, но чуть подробнее ;)

Доступ к текстовой версии ограничен (оплата 100р). Форма запроса доступа к текстовой версии: https://forms.yandex.ru/u/6294751e306a4070f1147f37/

Обзор носит исключительно ознакомительный характер и не претендует на коммерческую полноту. Ко всем предложениям по изменению дизайна нужно относится только как к иллюстрации одной из идей автора.

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Автор высказывает исключительно собственное мнение, которое не претендует на Истину или Откровение. В обзоре говорится про то, что цепляет автора, стараюсь показывать не только условно “плохое”, но и какие-то полезные редкости, которые есть далеко не на всех сайтах. Стараюсь избегать “мелких” замечаний (это не коммерческий отчёт) и разговора о “банальностях” (и так всем известно).

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