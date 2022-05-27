Walmart: заметки по юзабилити

Некоторые заметки о юзабилити огромного мегамаркета. Конечно же далеко не всё, т.к. проблем на каждом сайте очень много ))

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Шапка: убрать метку на пустой корзине https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=17

Очень мелкие шрифты https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=97

Нет реакции на ховер https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=187

Планшет, Карточка товара: нельзя полистать фотки свайпом

Каталог, Фильтры: модифицировать https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=332

Забывают про книжную ориентацию экрана https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=527

Мобайл, Каталог: на рубриках очень большие кнопки пейджинга https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=552

Каталог: не видно границ карточек https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=572

Не используйте схематичные иконки на товарах https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=839

Поиск: показывать в “рубриках” кол-во найденных https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=747

👍Поиск: очень “полезный” https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=960

👍Каталог: разделили фильтры на “быстрые” и “все” https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=1240

👍Покупка: кол-во меньше 1 - удаляет из корзины https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=1460

👍Корзина: сворачивание товаров до миниатюр фото https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=1655

👍Регистрация: сразу показаны выгоды юзера https://youtu.be/_DQr4WN5_Lk?t=1760

Есть текстовая (PDF) версия данного обзора, там всё то же, но чуть подробнее ;)

Доступ к текстовой версии ограничен (оплата 100р). Форма запроса доступа к текстовой версии: https://forms.yandex.ru/u/6294751e306a4070f1147f37/

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Автор высказывает исключительно собственное мнение, которое не претендует на Истину или Откровение. В обзоре говорится про то, что цепляет автора, стараюсь показывать не только условно “плохое”, но и какие-то полезные редкости, которые есть далеко не на всех сайтах. Стараюсь избегать “мелких” замечаний (это не коммерческий отчёт) и разговора о “банальностях” (и так всем известно).

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