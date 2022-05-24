Wildberries: заметки по юзабилити

Некоторые заметки о юзабилити известного маркетплейса. Конечно же далеко не всё, т.к. проблем на каждом сайте очень много ))

Оглавление

Шапка: разные иконки для разных устройств https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=109

Каталог, Фильтры: подправить оформление скрола https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=201

Каталог, Фильтры: добавить Х на поиске https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=326

Каталог, Фильтры: добавить Очистить для всего https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=376

Каталог, Фильтры: сортировать списки по чекнутым https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=451

Каталог, Фильтры: поменять type полей https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=596

Каталог: не хватает отображения списка товаров “Списком” https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=646

Планшет-книжка, Каталог: невозможно прочитать названия https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=766

Каталог: очень много товаров на одной странице https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=831

Каталог: “подвесить” фильтры https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=916

Карточка товара: нет крошек? https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=1051

Мобайл, Каталог: “подвесить” крошки https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=1176

Карточка товара: непонятная иконка https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=1326

Карточка товара: что-то сделать с Продавцом https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=1531

Мобайл, Карточка товара: модифицировать кнопку Купить https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=1746

В карточках не видно, какой товар уже в Корзине https://youtu.be/cVYOCxPS8bc?t=1941

Есть текстовая (PDF) версия данного обзора, там всё то же, но чуть подробнее ;)

Доступ к текстовой версии ограничен (оплата 100р). Форма запроса доступа к текстовой версии: https://forms.yandex.ru/u/6294751e306a4070f1147f37/

Обзор носит исключительно ознакомительный характер и не претендует на коммерческую полноту. Ко всем предложениям по изменению дизайна нужно относится только как к иллюстрации одной из идей автора.

Все ссылки и скрины сделаны на дату создания материала, не носят рекламного характера и представлены исключительно для иллюстрации и примеров.

Автор высказывает исключительно собственное мнение, которое не претендует на Истину или Откровение. В обзоре говорится про то, что цепляет автора, стараюсь показывать не только условно “плохое”, но и какие-то полезные редкости, которые есть далеко не на всех сайтах. Стараюсь избегать “мелких” замечаний (это не коммерческий отчёт) и разговора о “банальностях” (и так всем известно).

Канал в Telegram: https://t.me/uiuxaudit_blog