Русский/английский/итальянский

Уважаемые господа, Предлагаю мою кандидатуру наудаленную работу а/ переводчика с использованием итальянского языка. Языковые пары:итальянский-русский-итальянский; английский-русский Итальянский язык С2. Английский С1 Высшее экономическое образованиев РФ (СПб) и в Италии (непол.) Программы : Memsource Editor, SmartCat, Aigisub, Trados, Subtitle Edit 3.5.11, AMO CRMAS 400, SGA… (PayPal, SmartCat, Mastercard,на р/с в Unioncredit г. Санкт-Петербург)Получение заказов оперативно с8:30-24:00 МСК Whatsapp, Telegram, Skype ID - [email protected] Способ быстрой связив случае поступления заказа Whatsapp, Telegram 00393271226874Интернет 24/7 fibra.Victoria