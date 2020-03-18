Русский/английский/итальянский

Добавлена
4 года назад
84 просмотра
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Уважаемые господа, 

Предлагаю мою кандидатуру наудаленную работу а/ переводчика с использованием итальянского языка. 

Языковые пары:итальянский-русский-итальянский; английский-русскийИтальянский язык С2.  Английский С1 

Высшее экономическое образованиев РФ (СПб) и в Италии (непол.) 

Программы: Memsource Editor, SmartCat, Aigisub, Trados, Subtitle  Edit 3.5.11, AMO CRMAS 400, SGA…  (

PayPal, SmartCat, Mastercard,на р/с в Unioncredit г. Санкт-Петербург)Получение заказов оперативно с8:30-24:00 МСК Whatsapp, Telegram,  Skype  ID - [email protected] 

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cv 0120.docx
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